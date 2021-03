Afin de célé­brer son 10e anni­ver­saire, le tournoi féminin de Saint‐Malo, l’Open 35, autre­fois classé comme un tournoi ITF (15 000$), change de dimen­sion en faisant son entrée sur le circuit WTA (115 000$). Une évolu­tion impor­tante au moment où la situa­tion finan­cière des tour­nois est en train de souf­frir à cause de la crise sani­taire. Le contrat liant l’Open 35 de Saint‐Malo et la WTA a été signé pour trois ans.

Le tournoi change égale­ment de dates pour se dérouler deux semaines avant Roland Garros, soit du 2 au 9 mai 2021. L’évènement accueillera un plateau des plus inté­res­sants, avec des joueuses autour de la 50e place mondiale et aura la possi­bi­lité d’inviter deux joueuses clas­sées entre la 11e et la 50e place mondiale.