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L’Ukrainienne Marta Kostuyk sur les joueuses russes et biélo­russes : « Je n’ai jamais dit que ces joueurs allaient mettre fin à la guerre. Mais la ques­tion est la suivante : que défendez‐vous dans votre vie et quelles sont vos valeurs humaines ? »

Par
Thomas S
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Particulièrement engagée depuis le début de la guerre entre son pays, l’Ukraine, et la Russie, Marta Kostyuk a récem­ment accordé une inter­view à Reuters. Et l’ac­tuelle 13e joueuse mondiale, récente demi‐finaliste à Roland‐Garros, a tenu à faire passer un message à ses collègues russes et biélorusses. 

« Nous parlons de joueurs qui évoluent sans drapeau, mais qui repré­sentent tout de même leur pays ; tout le monde sait qu’ils sont russes et biélo­russes. Je n’ai jamais dit que ces joueurs, par leurs propos, allaient mettre fin à la guerre, ni qu’ils l’avaient déclen­chée par leurs décla­ra­tions. Mais la ques­tion est la suivante : que défendez‐vous dans votre vie et quelles sont vos valeurs humaines ?. »

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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