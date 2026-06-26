Particulièrement engagée depuis le début de la guerre entre son pays, l’Ukraine, et la Russie, Marta Kostyuk a récemment accordé une interview à Reuters. Et l’actuelle 13e joueuse mondiale, récente demi‐finaliste à Roland‐Garros, a tenu à faire passer un message à ses collègues russes et biélorusses.
« Nous parlons de joueurs qui évoluent sans drapeau, mais qui représentent tout de même leur pays ; tout le monde sait qu’ils sont russes et biélorusses. Je n’ai jamais dit que ces joueurs, par leurs propos, allaient mettre fin à la guerre, ni qu’ils l’avaient déclenchée par leurs déclarations. Mais la question est la suivante : que défendez‐vous dans votre vie et quelles sont vos valeurs humaines ?. »
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 15:45