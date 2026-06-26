Particulièrement engagée depuis le début de la guerre entre son pays, l’Ukraine, et la Russie, Marta Kostyuk a récem­ment accordé une inter­view à Reuters. Et l’ac­tuelle 13e joueuse mondiale, récente demi‐finaliste à Roland‐Garros, a tenu à faire passer un message à ses collègues russes et biélorusses.

« Nous parlons de joueurs qui évoluent sans drapeau, mais qui repré­sentent tout de même leur pays ; tout le monde sait qu’ils sont russes et biélo­russes. Je n’ai jamais dit que ces joueurs, par leurs propos, allaient mettre fin à la guerre, ni qu’ils l’avaient déclen­chée par leurs décla­ra­tions. Mais la ques­tion est la suivante : que défendez‐vous dans votre vie et quelles sont vos valeurs humaines ?. »