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L’Ukrainienne Oliynykova sans pitié avec ses compa­triotes du circuit : « Est‐ce parce que vos amies russes ne compren­draient pas ? »

Par
Thomas S
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Oleksandra Oliynykova est du genre intran­si­geante, surtout en ce qui concerne la guerre entre son pays, l’Ukraine, et la Russie.

Si elle s’était pour l’ins­tant contenté d’in­ter­peller ses collègues russes et biélo­russes comme Aryna Sabalenka et Diana Shnaider, l’ac­tuelle 45e mondiale a cette fois décidé d’in­ter­peller direc­te­ment deux de ses compa­triotes, Yulia Starodubtseva and Nadiia Kichenok, toutes deux récem­ment présentes au mariage de Daria Kasatkina. 

« Les filles, à en juger par vos danses enjouées, je vois que vous débordez d’énergie. Pourquoi ne pas l’utiliser pour aider à boucler la collecte de fonds destinée à l’achat d’un véhi­cule pour les marines ukrai­niens ? Avec votre audience et vos ressources, cela pour­rait se faire très rapi­de­ment. Il ne reste plus que 5 000 dollars à collecter. Ou est‐ce parce que vos amies russes ne compren­draient pas ? »

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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