Oleksandra Oliynykova est du genre intransigeante, surtout en ce qui concerne la guerre entre son pays, l’Ukraine, et la Russie.
Si elle s’était pour l’instant contenté d’interpeller ses collègues russes et biélorusses comme Aryna Sabalenka et Diana Shnaider, l’actuelle 45e mondiale a cette fois décidé d’interpeller directement deux de ses compatriotes, Yulia Starodubtseva and Nadiia Kichenok, toutes deux récemment présentes au mariage de Daria Kasatkina.
« Les filles, à en juger par vos danses enjouées, je vois que vous débordez d’énergie. Pourquoi ne pas l’utiliser pour aider à boucler la collecte de fonds destinée à l’achat d’un véhicule pour les marines ukrainiens ? Avec votre audience et vos ressources, cela pourrait se faire très rapidement. Il ne reste plus que 5 000 dollars à collecter. Ou est‐ce parce que vos amies russes ne comprendraient pas ? »
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 15:45