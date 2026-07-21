Oleksandra Oliynykova est du genre intran­si­geante, surtout en ce qui concerne la guerre entre son pays, l’Ukraine, et la Russie.

Si elle s’était pour l’ins­tant contenté d’in­ter­peller ses collègues russes et biélo­russes comme Aryna Sabalenka et Diana Shnaider, l’ac­tuelle 45e mondiale a cette fois décidé d’in­ter­peller direc­te­ment deux de ses compa­triotes, Yulia Starodubtseva and Nadiia Kichenok, toutes deux récem­ment présentes au mariage de Daria Kasatkina.

« Les filles, à en juger par vos danses enjouées, je vois que vous débordez d’énergie. Pourquoi ne pas l’utiliser pour aider à boucler la collecte de fonds destinée à l’achat d’un véhi­cule pour les marines ukrai­niens ? Avec votre audience et vos ressources, cela pour­rait se faire très rapi­de­ment. Il ne reste plus que 5 000 dollars à collecter. Ou est‐ce parce que vos amies russes ne compren­draient pas ? »