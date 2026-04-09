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Madison Keys : « La dernière chose dont on avait besoin, c’est d’avoir Iga Swiatek sur terre battue avec Rafa Nadal »

Par
Laurent Trupiano
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Dans leur dernier podcast, Jessica Pegula et Madison Keys font preuve d’hu­mour tout en s’in­quié­tant réel­le­ment au sujet de l’ar­rivée de Roig et Nadal aux côtés d’Iga Swiatek. 

Pour les deux cham­pionnes made in USA, cela devrait être carré­ment interdit.

Comme le rapporte Benoit Mayli, Jessica et Madison ont été plutôt inspirées.

Madison : « La dernière chose dont on avait besoin, c’est d’avoir Iga sur terre battue, avec Rafa !»
Jessica : « Ça devrait être illégal !»

C’est vrai que la Polonaise envoie du lourd à Majorque où elle est suivie de très près par Rafa. 

Inutile de préciser qu’elle vise un 5ème titre à Roland. 

Après on sait que c’est plutôt le mental qui flanche chez Iga, reste donc à savoir comment cela va être géré. 

On espère secrè­te­ment de voir Rafa dans sa box, ça serait incroyable..

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 08:02

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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