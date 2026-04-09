Dans leur dernier podcast, Jessica Pegula et Madison Keys font preuve d’humour tout en s’inquiétant réellement au sujet de l’arrivée de Roig et Nadal aux côtés d’Iga Swiatek.
Pour les deux championnes made in USA, cela devrait être carrément interdit.
😂 C’est la discussion du jour.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 8, 2026
Entre Keys et Pegula.
🗣️ Madison : « La dernière chose dont on avait besoin, c’est d’avoir Iga sur terre battue, avec Rafa !»
🗣️ Jessica : « Ça devrait être illégal !»
Panique à la WTA. pic.twitter.com/a9gwmssVza
Comme le rapporte Benoit Mayli, Jessica et Madison ont été plutôt inspirées.
Madison : « La dernière chose dont on avait besoin, c’est d’avoir Iga sur terre battue, avec Rafa !»
Jessica : « Ça devrait être illégal !»
C’est vrai que la Polonaise envoie du lourd à Majorque où elle est suivie de très près par Rafa.
Inutile de préciser qu’elle vise un 5ème titre à Roland.
Après on sait que c’est plutôt le mental qui flanche chez Iga, reste donc à savoir comment cela va être géré.
On espère secrètement de voir Rafa dans sa box, ça serait incroyable..
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 08:02