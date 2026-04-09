Dans leur dernier podcast, Jessica Pegula et Madison Keys font preuve d’hu­mour tout en s’in­quié­tant réel­le­ment au sujet de l’ar­rivée de Roig et Nadal aux côtés d’Iga Swiatek.

Pour les deux cham­pionnes made in USA, cela devrait être carré­ment interdit.

😂 C’est la discus­sion du jour.



Entre Keys et Pegula.



🗣️ Madison : « La dernière chose dont on avait besoin, c’est d’avoir Iga sur terre battue, avec Rafa !»



🗣️ Jessica : « Ça devrait être illégal !»



Panique à la WTA. pic.twitter.com/a9gwmssVza — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 8, 2026

Comme le rapporte Benoit Mayli, Jessica et Madison ont été plutôt inspirées.

Madison : « La dernière chose dont on avait besoin, c’est d’avoir Iga sur terre battue, avec Rafa !»

Jessica : « Ça devrait être illégal !»

C’est vrai que la Polonaise envoie du lourd à Majorque où elle est suivie de très près par Rafa.

Inutile de préciser qu’elle vise un 5ème titre à Roland.

Après on sait que c’est plutôt le mental qui flanche chez Iga, reste donc à savoir comment cela va être géré.

On espère secrè­te­ment de voir Rafa dans sa box, ça serait incroyable..