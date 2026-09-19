Madison Keys est fati­guée des rumeurs au sujet de sa vie privée. Elle a donc tenu à mettre les points sur les i lors d’un récent passage sur le podcast, The Players Box.

« J’ai vécu un US Open un peu fou. Mon deuxième tour a été un match complè­te­ment dingue, puis j’ai eu un troi­sième tour diffi­cile contre Qinwen. Et ensuite, j’ai un peu craqué lors de la confé­rence de presse, ce que tout le monde a pu voir. Ça a donc été dur. J’essaie simple­ment de remettre de l’ordre dans ma vie après tout ça. Si les gens pouvaient arrêter de faire des suppo­si­tions ou de me demander si je suis enceinte, ce serait génial. C’est vrai­ment le commen­taire numéro un que je n’arrête pas d’entendre depuis l’US Open. On m’a beau­coup demandé si j’étais enceinte, et pour commencer, je ne le suis pas. Et puis, même si je l’étais, ça ne regarde personne. Alors, merci beaucoup. »