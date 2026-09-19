Madison Keys est fatiguée des rumeurs au sujet de sa vie privée. Elle a donc tenu à mettre les points sur les i lors d’un récent passage sur le podcast, The Players Box.
« J’ai vécu un US Open un peu fou. Mon deuxième tour a été un match complètement dingue, puis j’ai eu un troisième tour difficile contre Qinwen. Et ensuite, j’ai un peu craqué lors de la conférence de presse, ce que tout le monde a pu voir. Ça a donc été dur. J’essaie simplement de remettre de l’ordre dans ma vie après tout ça. Si les gens pouvaient arrêter de faire des suppositions ou de me demander si je suis enceinte, ce serait génial. C’est vraiment le commentaire numéro un que je n’arrête pas d’entendre depuis l’US Open. On m’a beaucoup demandé si j’étais enceinte, et pour commencer, je ne le suis pas. Et puis, même si je l’étais, ça ne regarde personne. Alors, merci beaucoup. »
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 16:16