Dans des propos rapportés par Tennis Uptodate, la lauréate du dernier Open d’Australie, Madison Keys, vain­queure de son premier titre en Grand Chelem, a raconté les heures qui ont suivi sa victoire en finale contre Aryna Sabalenka.

« A peine sortie du court, j’ai enchaîné six inter­views télé­vi­sées en direct. Je n’avais même pas encore pris de douche et je n’avais rien mangé. À un moment donné, je me suis dit : ‘J’ai telle­ment soif’. Je n’ai pas bu un seul verre d’eau. Cela faisait une heure. Ensuite, j’ai subi un test anti­do­page après cela. J’ai fina­le­ment pris une douche, j’ai mangé et j’ai encore fait deux heures de médias. Nous sommes rentrés à l’hôtel à presque trois heures et bien sûr, je me suis dit : ‘Je n’ar­rive pas à dormir !’ J’étais un véri­table zombie. J’étais telle­ment heureuse, mais c’était aussi comme si je n’avais pas respiré et que je n’avais pas absorbé tout ce qui s’était passé. Ensuite, nous avons pris l’avion pour New York, et j’ai eu une journée entière avec la presse. Je suis rentrée en Floride le mardi soir pour un rendez‐vous le mercredi. »