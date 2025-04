Engagée cette semaine sur le WTA 500 de Charleston et quali­fiée pour les huitièmes de finale après une victoire face à sa compa­triote, Caroline Dolehide (6−3, 7–6), Madison Keys s’est longue­ment exprimée en confé­rence de presse d’après match sur son chan­ge­ment de statut au sein du vestiaire depuis qu’elle remporté le premier titre du Grand Chelem de sa carrière à l’Open d’Australie.

« C’est vrai, j’ai été féli­citée de nombreuses fois depuis que j’ai gagné le titre, mais je ne vais pas m’en plaindre (rires). J’espère que cela va conti­nuer, ce sera une bonne nouvelle, même si je dois aussi avouer que main­te­nant les filles élèvent beau­coup leur niveau quand elles jouent contre moi, c’est un senti­ment que j’ai. Disons que c’est ma nouvelle réalité depuis que j’ai gagné en Australie, comme si tout le monde me courait après, ce qui n’est pas le plus agréable. C’est ce qui arrive quand on gagne un tournoi du Grand Chelem, on grimpe dans le clas­se­ment et on se met dans une posi­tion que beau­coup de gens veulent avoir. »