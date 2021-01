Alors que la pan­dé­mie est tou­jours pré­sente en Europe, Nicolas Mahut a fait une annonce plus que cou­ra­geuse. Il a déci­dé avec le sou­tien de la socié­té Rivacom de lan­cer un tour­noi WTA (125.000 dol­lars) dans sa ville d’Angers.

Cette com­pé­ti­tion se dérou­le­ra du 6 au 12 Décembre. Cette ini­tia­tive est à saluer d’au­tant que cela va den­si­fier le cir­cuit WTA en France qui comp­te­ra donc 4 tour­nois : Open 6ème sens de Lyon (WTA 250), les Internationaux de Strasbourg (WTA250), le tour­noi de Limoges (WTA 125) et donc celui d’Angers.

« Les condi­tions favo­rables pour lan­cer ce grand évé­ne­ment sont désor­mais réunies : la dis­po­ni­bi­li­té des infra­struc­tures spor­tives néces­saires à un évé­ne­ment d’une telle ampleur, l’ac­cord de la Fédération fran­çaise de ten­nis et de la WTA, le sou­tien indis­pen­sable des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales et une équipe d’or­ga­ni­sa­tion opé­ra­tion­nelle et ultra‐motivée ! » a expli­qué Nico. On sui­vra bien sur de près cette joyeuse entreprise.