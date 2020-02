Kim Clijsters a avancé son retour à la compétition. Initialement prévu à Monterrey au début du mois de mars, la Belge sera de retour sur le circuit dès le tournoi de Dubaï dès la semaine prochaine pour entamer sa « troisième » carrière. L’ancienne numéro 1 mondiale a reçu une wild-card pour participer à un tournoi où il y aura 12 joueuses du Top 20. Autant dire que la concurrence sera rude. Mais ce retour anticipé est la conséquence de son stage en Fed Cup où elle a été une sparring de choix. Elle a effectué une séance d’entraînement avec Xavier Malisse et selon les médias belges dont 7sur7, Kim Clijsters aurait ensuite pris la décision de revenir plus tôt que prévu.

L’ancien joueur du plat pays a d’ailleurs mis en avant cette séance dans les colonnes de 7sur7 : « C’était une très bonne séance d’entraînement. Après un certain temps, elle a trouvé son rythme, alors que je ne retenais pas mes coups. Et puis, elle est de plus en plus affûtée. Ses frappes sont encore fantastiques. Il y avait encore du déchet mais c’est tout à fait normal après autant d’années sans compétition. Si elle est épargnée par les blessures, je pense que cela se passera bien. » Réponse dès la semaine prochaine.