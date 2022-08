Mari Osaka en colère contre le traitement réservé à sa soeur, Naomi : « J’ai envie de le crier au monde entier parce que ça me fait tellement chier »

Ancienne joueuse profes­sion­nelle (280e mondiale en 2018) et retraitée depuis l’année dernière, Mari Osaka a décidé de publier un message concer­nant sa soeur Naomi qui, selon elle, n’est pas traitée à sa juste valeur notam­ment par certains médias. Un message dans lequel elle révèle que sa jeune soeur lui a presque sauvé la vie en lui offrant notam­ment un emploi.

« Un post spécial pour ma sœur Naomi. Sans elle, tout ceci aurait été abso­lu­ment impos­sible. Le soutien qu’elle m’a apporté après avoir arrêté le tennis, j’étais litté­ra­le­ment un artiste en diffi­culté. Elle m’a trouvé les emplois dont j’avais besoin pour pouvoir me débrouiller seule. Le tennis m’avait endetté à cause des frais de voyage et d’en­traî­neur, je n’avais pas assez de succès pour subvenir à mes besoins ou à mes rêves. Elle m’a litté­ra­le­ment sauvé la vie d’une manière qu’elle ne connaît pas. Chaque fois que les médias la dépeignent sous un jour défa­vo­rable, c’est tout le contraire de la vérité. J’ai envie de le crier au monde entier parce que ça m’énerve telle­ment. Tu es la personne la plus géné­reuse que je connaisse et honnê­te­ment, j’ai­me­rais vrai­ment que tu arrêtes de donner et que tu prennes plus soin de toi. Je peux prendre soin de moi main­te­nant, j’es­père que tu peux le voir. Merci Naomi, je t’aime. J’espère que vous pourrez l’en­cou­rager à l’open de cette année. »

Actuelle 44e joueuse mondiale, Naomi Osaka n’a disputé que quatre petits matchs depuis sa défaite d’en­trée à Roland‐Garros pour un bilan peu flat­teur d’une victoire pour trois défaites.