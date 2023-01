Vedette de l’un des épisodes de la série Tie Break sur Netflix, Maria Sakkari est touchante tant elle est submergé d’émo­tions quand son jeu ne se met pas en place et qu’elle sent qu’elle va perdre pied. C’est le cas devant les caméras en finale d’Indian Wells face à Iga Swiatek. Touché menta­le­ment, en larmes, elle explique qu’au final il faut s’ha­bi­tuer à cette situa­tion car seuls quelques priviél­giés sont exemptés de ce type de situation.

« La défaite fait partie de notre vie, il faut savoir l’ac­cepter et faire avec. En fait, il n’y a que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic qui ne vivent pas vrai­ment cela car ils savent que sur une saison, ils gagne­ront plus de matchs qu’ils ne vont en perdre, ce qui n’est pas le cas pour nous et menta­le­ment cela change tout »