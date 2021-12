L’ancienne joueuse russe s’est exprimée elle aussi sur le cas Peng Shuai sur CNBC et notam­ment sur la posi­tion très claire prise de la WTA et notam­ment sur le « boycott » des tour­nois en Chine.

Elle soutient bien sûr Steve Simon et trouve la démarche remar­quable : « J’ai été incroya­ble­ment impres­sionné par la façon dont la WTA s’est levée et a pris posi­tion. Je pense aux gens avant de penser aux affaires, je pense à l’élé­ment humain et c’est pour­quoi je soutiens tota­le­ment la tournée »