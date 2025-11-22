Si certains champions et championnes continuent de jouer même après leur retraite, ce n’est pas du tout ce le cas de Maria Sharapova, qui a décidé de totalement couper les ponts avec sa passion et son ancien métier.
Désormais femme d’affaire, la Russe, récemment invitée de l’émission, The David Rubenstein Show, a expliqué son point de vue.
« Pourquoi je ne joue plus du tout au tennis depuis ma retraite ? Pour être tout à fait honnête, je crois que je ne veux pas devenir une version triste de ce que j’étais. Ce que j’aimais dans ce sport, c’était sa rapidité, sa réactivité, sa puissance. Quand on ne pratique pas pendant longtemps, on perd tout ça. »
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 16:57