Si certains cham­pions et cham­pionnes conti­nuent de jouer même après leur retraite, ce n’est pas du tout ce le cas de Maria Sharapova, qui a décidé de tota­le­ment couper les ponts avec sa passion et son ancien métier.

Désormais femme d’af­faire, la Russe, récem­ment invitée de l’émis­sion, The David Rubenstein Show, a expliqué son point de vue.

« Pourquoi je ne joue plus du tout au tennis depuis ma retraite ? Pour être tout à fait honnête, je crois que je ne veux pas devenir une version triste de ce que j’étais. Ce que j’ai­mais dans ce sport, c’était sa rapi­dité, sa réac­ti­vité, sa puis­sance. Quand on ne pratique pas pendant long­temps, on perd tout ça. »