Intronisée à la surprise géné­rale par Serena Williams au Halle of Fame du tennis (ou Temple de renommée) quelques jours avant le début de l’US Open, Maria Sharapova est revenue, lors d’un passage sur le plateau d’ESPN, sur ce moment très particulier.

« C’est la première personne à laquelle j’ai pensé. Je lui ai envoyé un message… Je lui ai dit ‘Tu as une minute ?’. J’ai eu une réponse. Nous avons parlé pendant une heure et c’est arrivé. Je n’ar­rive pas à croire que nous ayons gardé le secret aussi long­temps », a déclaré Sharapova avant de s’ex­primer plus longue­ment sur sa riva­lité avec Serena Williams. « Je pense que nous avons vrai­ment baissé notre garde. Il y a toujours eu un profond respect mutuel pour ce que nous faisions. C’était comme une recon­nais­sance silen­cieuse des efforts, des sacri­fices, de tout ce que nous devons endurer pour être des cham­pionnes. Il n’y a qu’un seul trophée à la fin. Le grand trophée. Il y a un petit trophée, mais nous voulions le grand trophée. C’est donc agréable de construire cette amitié après tous ces matches. »