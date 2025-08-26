Intronisée à la surprise générale par Serena Williams au Halle of Fame du tennis (ou Temple de renommée) quelques jours avant le début de l’US Open, Maria Sharapova est revenue, lors d’un passage sur le plateau d’ESPN, sur ce moment très particulier.
« C’est la première personne à laquelle j’ai pensé. Je lui ai envoyé un message… Je lui ai dit ‘Tu as une minute ?’. J’ai eu une réponse. Nous avons parlé pendant une heure et c’est arrivé. Je n’arrive pas à croire que nous ayons gardé le secret aussi longtemps », a déclaré Sharapova avant de s’exprimer plus longuement sur sa rivalité avec Serena Williams. « Je pense que nous avons vraiment baissé notre garde. Il y a toujours eu un profond respect mutuel pour ce que nous faisions. C’était comme une reconnaissance silencieuse des efforts, des sacrifices, de tout ce que nous devons endurer pour être des championnes. Il n’y a qu’un seul trophée à la fin. Le grand trophée. Il y a un petit trophée, mais nous voulions le grand trophée. C’est donc agréable de construire cette amitié après tous ces matches. »
Publié le mardi 26 août 2025 à 12:52