Depuis sa retraite des courts en 2013, à seulement 28 ans, quelques semaines après son titre à Wimbledon, Marion Bartoli multiplie les casquettes. C’est dans un rôle de consultante qu’elle semble le plus s’épanouir, notamment chez nos confrères de RMC Sport, où elle possède sa propre émission : Bartoli Time.
Mais l’ancienne 7e joueuse mondiale n’est jamais bien loin des courts. Après une courte collaboration avec Jelena Ostapenko, elle a décidé à l’occasion des qualification de Roland‐Garros qui ont débuté ce lundi, d’aider une joueuse de 18 ans : la Belge Jeline Vandromme, actuelle 179e mondiale et opposée ce mardi à la Japonaise, Aoi Ito, au premier tour des qualification du Grand Chelem parisien.
Former Wimbledon champion Marion Bartoli will coach 18 year old Jeline Vandromme during the Roland Garros qualifying. Interesting…— Tennis Belgium (@TennisBelgium) May 16, 2026
Une nouvelle collaboration intrigante et qui sera forcément scrutée de près tant Marion, avec sa grande expérience, a beaucoup de choses à transmettre.
Publié le lundi 18 mai 2026 à 15:52