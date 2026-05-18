Depuis sa retraite des courts en 2013, à seule­ment 28 ans, quelques semaines après son titre à Wimbledon, Marion Bartoli multi­plie les casquettes. C’est dans un rôle de consul­tante qu’elle semble le plus s’épa­nouir, notam­ment chez nos confrères de RMC Sport, où elle possède sa propre émis­sion : Bartoli Time.

Mais l’an­cienne 7e joueuse mondiale n’est jamais bien loin des courts. Après une courte colla­bo­ra­tion avec Jelena Ostapenko, elle a décidé à l’oc­ca­sion des quali­fi­ca­tion de Roland‐Garros qui ont débuté ce lundi, d’aider une joueuse de 18 ans : la Belge Jeline Vandromme, actuelle 179e mondiale et opposée ce mardi à la Japonaise, Aoi Ito, au premier tour des quali­fi­ca­tion du Grand Chelem parisien.

Former Wimbledon cham­pion Marion Bartoli will coach 18 year old Jeline Vandromme during the Roland Garros quali­fying. Interesting… — Tennis Belgium (@TennisBelgium) May 16, 2026

Une nouvelle colla­bo­ra­tion intri­gante et qui sera forcé­ment scrutée de près tant Marion, avec sa grande expé­rience, a beau­coup de choses à transmettre.