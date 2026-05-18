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Marion Bartoli coach d’une joueuse à Roland‐Garros

Par
Thomas S
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Depuis sa retraite des courts en 2013, à seule­ment 28 ans, quelques semaines après son titre à Wimbledon, Marion Bartoli multi­plie les casquettes. C’est dans un rôle de consul­tante qu’elle semble le plus s’épa­nouir, notam­ment chez nos confrères de RMC Sport, où elle possède sa propre émis­sion : Bartoli Time.

Mais l’an­cienne 7e joueuse mondiale n’est jamais bien loin des courts. Après une courte colla­bo­ra­tion avec Jelena Ostapenko, elle a décidé à l’oc­ca­sion des quali­fi­ca­tion de Roland‐Garros qui ont débuté ce lundi, d’aider une joueuse de 18 ans : la Belge Jeline Vandromme, actuelle 179e mondiale et opposée ce mardi à la Japonaise, Aoi Ito, au premier tour des quali­fi­ca­tion du Grand Chelem parisien. 

Une nouvelle colla­bo­ra­tion intri­gante et qui sera forcé­ment scrutée de près tant Marion, avec sa grande expé­rience, a beau­coup de choses à transmettre. 

Publié le lundi 18 mai 2026 à 15:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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