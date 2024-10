Marion Bartoli vient de sortir un livre : Keto Queen, où elle explique son parcours en termes de nutri­tion et notam­ment son alimen­ta­tion quand elle était spor­tive de haut niveau mais aussi lors­qu’elle a décidé de perdre du poids alors qu’elle avait une rela­tion toxique avec son amoureux.

Dans une belle inter­view donnée à France Info TV, Marion explique son chemi­ne­ment et souligne aussi l’at­ti­tude des médias quand elle était sur le court.

« Trop souvent les médias ne parlaient que de mon poids au lieu d’avoir une vraie réflexion sur ma perfor­mance sur le court. »

Une remarque pas dénuée de sens et qui existe encore quand on rappelle que la Tricolore a gagné Wimbledon. Cette fois, les plus aigris ne parlent pas de son physique mais d’un tableau en bois ou en carton lors ce Wimbledon 2013.