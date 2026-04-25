Consultante pour RMC Sport depuis plusieurs années, Marion Bartoli était l’invitée des Grandes Gueules du Sport ce samedi pour évoquer le sujet des attaques et des mots qui blessent dans le sport de haut niveau.
Marion, qui n’a jamais été épargnée par cela, a livré un témoignage fort sur ce qu’elle a subi, même lorsqu’elle était au point culminant de sa carrière. C’est dire…
Le vestiaire des Grandes Gueules— Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) April 25, 2026
🗣️ Marion Bartoli : « Moi j’avais une double attaque : sur mon jeu atypique et sur mon physique. Quand après avoir remporté un Grand Chelem, t’entends ‘elle a gagné mais elle n’est pas belle et trop grosse’, c’est très violent. » pic.twitter.com/HNs2aiP9ax
« Je me suis servi des attaques comme d’un carburant énorme en leur démontrant qu’ils avaient tort. On m’attaquait doublement, d’une part sur mon jeu, qui était atypique, et surtout des attaques énormes sur mon physique. Et cela blesse encore plus car lorsque vous entendez sur une très grande radio nationale que, de toute façon, Marion Bartoli est grosse donc on ne comprend pas pourquoi elle joue au tennis. J’ai quand même eu le commentateur officielle de la BBC en direct, quand je gagne Wimbledon en 2013, qui dit : « Est‐ce que vous pensez que le père de Marion Bartoli lui a dit, ‘de toute façon comme tu ne seras pas un canon de beauté comme Maria Sharapova, t’as intérêt à t’entraîner plus que les autres si tu veux gagner ‘? ». Cela est allé tellement loin que la ministre des sports anglaise a écrit une lettre pour demander le renvoi de cette personne. Mais quand vous venez de remporter un tournoi du Grand Chelem sans perdre un set et que vous recevez un commentaire comme ça, je trouvais cela un peu fort de café. »
Publié le samedi 25 avril 2026 à 14:54