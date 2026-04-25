Consultante pour RMC Sport depuis plusieurs années, Marion Bartoli était l’in­vitée des Grandes Gueules du Sport ce samedi pour évoquer le sujet des attaques et des mots qui blessent dans le sport de haut niveau.

Marion, qui n’a jamais été épar­gnée par cela, a livré un témoi­gnage fort sur ce qu’elle a subi, même lors­qu’elle était au point culmi­nant de sa carrière. C’est dire…

Le vestiaire des Grandes Gueules



🗣️ Marion Bartoli : « Moi j’avais une double attaque : sur mon jeu atypique et sur mon physique. Quand après avoir remporté un Grand Chelem, t’en­tends ‘elle a gagné mais elle n’est pas belle et trop grosse’, c’est très violent. » pic.twitter.com/HNs2aiP9ax — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) April 25, 2026

« Je me suis servi des attaques comme d’un carbu­rant énorme en leur démon­trant qu’ils avaient tort. On m’at­ta­quait double­ment, d’une part sur mon jeu, qui était atypique, et surtout des attaques énormes sur mon physique. Et cela blesse encore plus car lorsque vous entendez sur une très grande radio natio­nale que, de toute façon, Marion Bartoli est grosse donc on ne comprend pas pour­quoi elle joue au tennis. J’ai quand même eu le commen­ta­teur offi­cielle de la BBC en direct, quand je gagne Wimbledon en 2013, qui dit : « Est‐ce que vous pensez que le père de Marion Bartoli lui a dit, ‘de toute façon comme tu ne seras pas un canon de beauté comme Maria Sharapova, t’as intérêt à t’en­traîner plus que les autres si tu veux gagner ‘? ». Cela est allé telle­ment loin que la ministre des sports anglaise a écrit une lettre pour demander le renvoi de cette personne. Mais quand vous venez de remporter un tournoi du Grand Chelem sans perdre un set et que vous recevez un commen­taire comme ça, je trou­vais cela un peu fort de café. »