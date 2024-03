Invitée de l’émis­sion « Zack en roue libre » sur Youtube, Marion Bartoli a raconté les coulisses de sa victoire en finale de Wimbledon 2013, contre l’Allemande Sabine Lisicki. Une anec­dote savoureuse.

« Je ne voulais pas perdre contre Lisicki. Et Lisicki sa parti­cu­la­rité, c’est qu’elle servait très fort, elle sert à 200, 210 km/h, plus fort que Serena. J’avais un spar­ring qui jouait très très bien à l’échauf­fe­ment et il m’a balancé des services à 200 pour que je travaille mes retours. J’arrive sur le match, je mène 6–1, 5–1, 15–40, deux balles de match. Je me dis c’est bon, ça va faire 6–1, 6–1 tran­quille, la finale de rêve. Et au moment où je me dis ça, elle revient à 5–2, 5–3, 5–4. Je me dis ‘ce n’est pas possible, je peux pas perdre ce match’. Je vais être la risée du monde entier pour le reste dans ma vie, je voyais déjà le titre à l’avance dans L’Equipe. Je m’as­sois sur ma chaise à 6–1, 5–4 avant de servir pour le match. Je me vois petite avec mon papa qui me disait toujours cette phrase avant que je termine mes entraî­ne­ments : ‘ma puce un jour, tu auras le jeu de service le plus impor­tant de ta vie. Tu te souvien­dras de toutes ces séances’. Je me suis levée, j’ai mis quatre premières balles, j’ai gagné mon jeu blanc et j’ai fini sur un ace. »