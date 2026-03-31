Depuis son improbable titre à l’US Open en 2021, acquis à l’âge de 18 ans en étant sortie des qualifications, Emma Raducanu a multiplié les changements d’entraîneurs.
Pour la lauréate de Wimbledon 2013, Marion Bartoli, il est temps de trouver de la stabilité pour l’actuelle 28e joueuse mondiale.
« Pour Emma, changer sans cesse d’entraîneur est un sujet délicat, car il faut une certaine stabilité. Quand on regarde le système d’entraînement, Sabalenka a le même entraîneur depuis très longtemps et je pense que pour Emma, il s’agit d’essayer de trouver la bonne personne ! Je suis convaincue qu’elle devra trouver quelqu’un en qui elle pourra avoir confiance sur le long terme si elle veut progresser », a conseillé la Française au micro de Sky Sports.
Publié le mardi 31 mars 2026 à 13:11