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Marion Bartoli sur Emma Raducanu : « C’est un sujet délicat… »

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Baptiste Mulatier
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Depuis son impro­bable titre à l’US Open en 2021, acquis à l’âge de 18 ans en étant sortie des quali­fi­ca­tions, Emma Raducanu a multi­plié les chan­ge­ments d’entraîneurs. 

Pour la lauréate de Wimbledon 2013, Marion Bartoli, il est temps de trouver de la stabi­lité pour l’ac­tuelle 28e joueuse mondiale. 

« Pour Emma, changer sans cesse d’entraîneur est un sujet délicat, car il faut une certaine stabi­lité. Quand on regarde le système d’entraînement, Sabalenka a le même entraî­neur depuis très long­temps et je pense que pour Emma, il s’agit d’essayer de trouver la bonne personne ! Je suis convaincue qu’elle devra trouver quelqu’un en qui elle pourra avoir confiance sur le long terme si elle veut progresser », a conseillé la Française au micro de Sky Sports.

Publié le mardi 31 mars 2026 à 13:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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