Depuis son impro­bable titre à l’US Open en 2021, acquis à l’âge de 18 ans en étant sortie des quali­fi­ca­tions, Emma Raducanu a multi­plié les chan­ge­ments d’entraîneurs.

Pour la lauréate de Wimbledon 2013, Marion Bartoli, il est temps de trouver de la stabi­lité pour l’ac­tuelle 28e joueuse mondiale.

« Pour Emma, changer sans cesse d’entraîneur est un sujet délicat, car il faut une certaine stabi­lité. Quand on regarde le système d’entraînement, Sabalenka a le même entraî­neur depuis très long­temps et je pense que pour Emma, il s’agit d’essayer de trouver la bonne personne ! Je suis convaincue qu’elle devra trouver quelqu’un en qui elle pourra avoir confiance sur le long terme si elle veut progresser », a conseillé la Française au micro de Sky Sports.