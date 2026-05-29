Les rumeurs étaient donc vraies.
Quelques mois après des bruits de couloir concernant un possible retour à la complétion de Serena Williams, on a récemment appris que la joueuse américaine, âgée de 44 ans et retraitée depuis 2022, aurait demandé une invitation pour le tournoi du Queen’s.
Si les premières informations font état d’un retour en double avec la jeune joueuse canadienne, Victoria Mboko, Marion Bartoli, consultante pour Prime Video, a de son côté évoqué un retour en simple. Rien que ça.
🔜 La légende, Serena Williams, ferait son retour bientôt au tournoi du Queen’s.— Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 28, 2026
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« L’information est quasi officielle et j’ai entendu les même bruits (concernant son retour). On sait qu’elle a fait la demande pour revenir sur la liste des joueuses suceptibles d’être controlées pour l’anti‐dopage parce qu’il y a un délai de six mois avant de rejouer un match officiel. Donc je pense que c’était dans l’envie de revenir, même si on ne savait pas si c’était pour rejouer en double avec sa soeur, Venus, ou en simple mais, a priori, ce serait en simple. Et, là, j’ai un immense sourire. »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 17:33