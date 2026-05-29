Les rumeurs étaient donc vraies.

Quelques mois après des bruits de couloir concer­nant un possible retour à la complé­tion de Serena Williams, on a récem­ment appris que la joueuse améri­caine, âgée de 44 ans et retraitée depuis 2022, aurait demandé une invi­ta­tion pour le tournoi du Queen’s.

Si les premières infor­ma­tions font état d’un retour en double avec la jeune joueuse cana­dienne, Victoria Mboko, Marion Bartoli, consul­tante pour Prime Video, a de son côté évoqué un retour en simple. Rien que ça.

🔜 La légende, Serena Williams, ferait son retour bientôt au tournoi du Queen’s.



Les infos de @bartoli_marion 🔍#RolandGarros pic.twitter.com/Kfb3K5AcPt — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 28, 2026

« L’information est quasi offi­cielle et j’ai entendu les même bruits (concer­nant son retour). On sait qu’elle a fait la demande pour revenir sur la liste des joueuses sucep­tibles d’être contro­lées pour l’anti‐dopage parce qu’il y a un délai de six mois avant de rejouer un match offi­ciel. Donc je pense que c’était dans l’envie de revenir, même si on ne savait pas si c’était pour rejouer en double avec sa soeur, Venus, ou en simple mais, a priori, ce serait en simple. Et, là, j’ai un immense sourire. »