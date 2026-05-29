Accueil Roland Garros

Marion Bartoli sur le retour de Serena Williams : « C’est une infor­ma­tion quasi officielle »

Par
Thomas S
-
56

Les rumeurs étaient donc vraies.

Quelques mois après des bruits de couloir concer­nant un possible retour à la complé­tion de Serena Williams, on a récem­ment appris que la joueuse améri­caine, âgée de 44 ans et retraitée depuis 2022, aurait demandé une invi­ta­tion pour le tournoi du Queen’s.

Si les premières infor­ma­tions font état d’un retour en double avec la jeune joueuse cana­dienne, Victoria Mboko, Marion Bartoli, consul­tante pour Prime Video, a de son côté évoqué un retour en simple. Rien que ça.

« L’information est quasi offi­cielle et j’ai entendu les même bruits (concer­nant son retour). On sait qu’elle a fait la demande pour revenir sur la liste des joueuses sucep­tibles d’être contro­lées pour l’anti‐dopage parce qu’il y a un délai de six mois avant de rejouer un match offi­ciel. Donc je pense que c’était dans l’envie de revenir, même si on ne savait pas si c’était pour rejouer en double avec sa soeur, Venus, ou en simple mais, a priori, ce serait en simple. Et, là, j’ai un immense sourire. »

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 17:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥