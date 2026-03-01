Lors des Jeux olym­piques d’hiver de Jeux olym­piques d’hiver de Milan‐Cortina, l’Ukrainien Vladyslav Heraskevych n’a pas été auto­risé à prendre le départ de l’épreuve de skeleton. En cause : sa volonté de porter un casque orné de photos de spor­tifs ukrai­niens décédés depuis le début de la guerre contre la Russie. Après avoir main­tenu sa posi­tion, l’athlète a fina­le­ment été disqualifié.

Elina Svitolina était montée au créneau pour dénoncer la déci­sion du Comité inter­na­tional olym­pique. Autre joueuse ukrai­nienne et 28e mondiale, Marta Kostyuk est revenue sur cette polé­mique en expri­mant sa colère dans des propos relayés par le média BTU.

« Quand j’ai appris cette déci­sion pendant un entraî­ne­ment, je suis allée aux toilettes et j’ai fondu en larmes, car j’ai pris cela très à cœur, surtout en tant que spor­tive. Dans le tennis, tout est très diffé­rent par rapport aux sports où les gens construisent litté­ra­le­ment toute leur vie autour des Jeux olym­piques. J’ai ressenti de la colère et un profond senti­ment d’in­jus­tice dans ce monde, compte tenu de la lutte quoti­dienne et de la catas­trophe que vivent chaque jour les Ukrainiens, y compris ma famille et mes amis. Je n’ar­rive tout simple­ment pas à comprendre. Je suis très déçue. C’est un sujet très diffi­cile pour moi… »