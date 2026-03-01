Lors des Jeux olympiques d’hiver de Jeux olympiques d’hiver de Milan‐Cortina, l’Ukrainien Vladyslav Heraskevych n’a pas été autorisé à prendre le départ de l’épreuve de skeleton. En cause : sa volonté de porter un casque orné de photos de sportifs ukrainiens décédés depuis le début de la guerre contre la Russie. Après avoir maintenu sa position, l’athlète a finalement été disqualifié.
Elina Svitolina était montée au créneau pour dénoncer la décision du Comité international olympique. Autre joueuse ukrainienne et 28e mondiale, Marta Kostyuk est revenue sur cette polémique en exprimant sa colère dans des propos relayés par le média BTU.
« Quand j’ai appris cette décision pendant un entraînement, je suis allée aux toilettes et j’ai fondu en larmes, car j’ai pris cela très à cœur, surtout en tant que sportive. Dans le tennis, tout est très différent par rapport aux sports où les gens construisent littéralement toute leur vie autour des Jeux olympiques. J’ai ressenti de la colère et un profond sentiment d’injustice dans ce monde, compte tenu de la lutte quotidienne et de la catastrophe que vivent chaque jour les Ukrainiens, y compris ma famille et mes amis. Je n’arrive tout simplement pas à comprendre. Je suis très déçue. C’est un sujet très difficile pour moi… »
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 12:44