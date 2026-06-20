Lors d’un entre­tien accordé au média BTU, l’Ukrainienne Marta Kostyuk, actuelle 12e mondiale, s’est confiée sur les réper­cus­sions de l’invasion russe de son pays, et de la guerre qui a suivi, sur sa santé mentale.

« J’ai indé­nia­ble­ment changé. Les moments de stress et les crises de la vie déclenchent certains processus en nous. Chacun a une grande marge de progres­sion, dans ses réac­tions, son humeur, sa capa­cité à gérer le stress. J’ai vu cela comme une oppor­tu­nité d’apprendre à surmonter les situa­tions diffi­ciles et à mieux me connaître, mais cela s’accompagne de grandes souf­frances. Mon objectif est de trouver un équi­libre aussi stable que possible. Il fut un temps où j’étais telle­ment obsédée par la guerre que j’avais l’im­pres­sion de trahir ma famille ou les personnes qui étaient sur le terrain si je ne lisais pas les nouvelles ou si je ne ressen­tais pas d’an­xiété. Cela affec­tait telle­ment mon quoti­dien que je devais me répéter : ’ Je ne suis pas en danger. Je peux prendre des déci­sions éclai­rées.’ L’année dernière, j’ai décidé de désac­tiver les alertes d’ac­tua­lités sur mon télé­phone. C’est devenu un moyen de gérer mon stress. On ne peut pas s’ex­poser constam­ment à ces infor­ma­tions si on ne les vit pas soi‐même. »