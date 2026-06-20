Lors d’un entretien accordé au média BTU, l’Ukrainienne Marta Kostyuk, actuelle 12e mondiale, s’est confiée sur les répercussions de l’invasion russe de son pays, et de la guerre qui a suivi, sur sa santé mentale.
« J’ai indéniablement changé. Les moments de stress et les crises de la vie déclenchent certains processus en nous. Chacun a une grande marge de progression, dans ses réactions, son humeur, sa capacité à gérer le stress. J’ai vu cela comme une opportunité d’apprendre à surmonter les situations difficiles et à mieux me connaître, mais cela s’accompagne de grandes souffrances. Mon objectif est de trouver un équilibre aussi stable que possible. Il fut un temps où j’étais tellement obsédée par la guerre que j’avais l’impression de trahir ma famille ou les personnes qui étaient sur le terrain si je ne lisais pas les nouvelles ou si je ne ressentais pas d’anxiété. Cela affectait tellement mon quotidien que je devais me répéter : ’ Je ne suis pas en danger. Je peux prendre des décisions éclairées.’ L’année dernière, j’ai décidé de désactiver les alertes d’actualités sur mon téléphone. C’est devenu un moyen de gérer mon stress. On ne peut pas s’exposer constamment à ces informations si on ne les vit pas soi‐même. »
Publié le samedi 20 juin 2026 à 13:09