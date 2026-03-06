Récemment de passage sur le podcast animé par Kim Clijsters, Love All, l’ancienne numéro 1 mondiale et quintuple lauréate en Grand Chelem, Martina Hingis, a fait une petite révélation.
En effet, la Suissesse a expliqué avoir été contactée il y a quelques années par l’actuelle 8e joueuse mondiale, Mirra Andreeva.
« C’était avant qu’elle ne fasse équipe avec Conchita Martinez », a expliqué Hingis avant d’évoquer les raisons de son refus. « Mais je pense que les gens savent plus ou moins que c’est impossible pour le moment. Ma fille vient d’avoir sept ans et elle va à l’école. Pour moi, il est impossible de voyager 15 à 20 semaines par an. La seule solution envisageable serait qu’ils viennent ici, en Suisse, pour me rendre visite pendant un jour ou deux, afin que je puisse jouer le rôle de consultante. Mais voyager pendant un an, ou même la moitié de cette période, serait impossible. »
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 14:14