Récemment de passage sur le podcast animé par Kim Clijsters, Love All, l’an­cienne numéro 1 mondiale et quin­tuple lauréate en Grand Chelem, Martina Hingis, a fait une petite révélation.

En effet, la Suissesse a expliqué avoir été contactée il y a quelques années par l’ac­tuelle 8e joueuse mondiale, Mirra Andreeva.

« C’était avant qu’elle ne fasse équipe avec Conchita Martinez », a expliqué Hingis avant d’évo­quer les raisons de son refus. « Mais je pense que les gens savent plus ou moins que c’est impos­sible pour le moment. Ma fille vient d’avoir sept ans et elle va à l’école. Pour moi, il est impos­sible de voyager 15 à 20 semaines par an. La seule solu­tion envi­sa­geable serait qu’ils viennent ici, en Suisse, pour me rendre visite pendant un jour ou deux, afin que je puisse jouer le rôle de consul­tante. Mais voyager pendant un an, ou même la moitié de cette période, serait impossible. »