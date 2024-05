Alors qu’Iga Swiatek n’en finit plus d’im­pres­sionner et de rafler des trophées, notam­ment sur terre battue après ses sacres à Madrid et Rome, Martina Navratilova, récem­ment inter­rogée par le site de la WTA, a tout simple­ment comparé la Polonaise à son ancienne grande rivale, Chris Evert.

Un immense compli­ment d’au­tant que Swiatek n’a jamais caché son admi­ra­tion pour celle qui a remporté 70 titres sur terre battue dont sept à Roland‐Garros.

« Elle ressemble à Chris Evert. Son lift vous rend fou, et je pense qu’elle se déplace aussi bien que n’im­porte qui. Elle maîtrise cela à la perfec­tion, la glis­sade, le mouve­ment et la récu­pé­ra­tion. Elle vous épuise depuis la ligne de fond, en jouant de manière agres­sive. Elle possède la régu­la­rité et les grandes victoires, et c’est pour cela qu’elle est restée numéro 1 pendant si long­temps. Paris est le lieu idéal pour son jeu. »