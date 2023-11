Au cours d’une récente inter­view avec le site de la WTA, Martina Navratilova, que l’on ne présente plus, a évoqué le cas d’Iga Swiatek qui, selon elle, a encore beau­coup de choses à améliorer dans son jeu, à commencer par sa volée.

« Ce que je vise­rais, c’est la montée au filet. Elle s’est améliorée, mais il lui reste encore beau­coup de chemin à parcourir à la volée, en parti­cu­lier sur la première volée, la volée de tran­si­tion, qui est proba­ble­ment le coup le plus diffi­cile du jeu. Je pense que c’est là qu’elle peut s’amé­liorer le plus. Iga a encore tendance à revenir sur la ligne de fond alors qu’elle devrait aller de l’avant. Et si elle y parvient ? Attention. Elle peut encore gagner quelques kilo­mètres par heure sur son service. Ses coups en fond de court sont solides comme un roc. Et l’amortie – je crois qu’elle n’en a fait que deux sur toute la saison. Quand elle ajou­tera cela et l’uti­li­sera au bon moment, elle sera encore plus mortelle. »