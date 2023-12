Véritable légende vivante du tennis, Martina Navratilova, qui a fait son coming out en 1981, a récem­ment déclaré qu’elle avait perdu des millions de dollars à cause de cette révélation.

Il y a quelques semaines, l’an­cienne numéro 1 mondiale avait déjà fait une grosse sortie à ce sujet en dévoi­lant la réac­tion parti­cu­liè­re­ment choquante de son père lors­qu’elle lui avait annoncé être homo­sexuelle.

« Personne n’a dit non, mais personne n’a dit oui non plus », a‑t‐elle déclaré. « Je ne peux pas dire combien d’argent j’ai perdu en dévoi­lant mon homo­sexua­lité, mais cela se chiffre en millions, il n’y a aucun doute là‐dessus. J’ai obtenu des contrats au Japon, mais pas en Amérique. Vous n’avez vu aucune publi­cité. Mon agent de l’époque m’a dit : ‘Quand je suis dans une réunion à Madison Avenue, il y a toujours des annon­ceurs avec plusieurs noms diffé­rents. Les gens s’ex­citent… quand j’an­nonce ton nom, la salle devient silencieuse’. »