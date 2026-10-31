Autrice d’une saison majuscule avec notamment l’Open d’Australie et l’US Open dans sa besace, avec la place de numéro un mondiale en point d’orgue, Elena Rybakina est la nouvelle reine du circuit. Un nouveau statut qui s’accompagne d’une pression plus importante sur le court.
Aryna Sabalenka expliquait avoir l’impression d’évoluer avec une cible derrière le dos, lorsqu’elle était au sommet de la WTA. Pour Martina Navratilova, la même chose pourrait se produire avec la Kazakhe. La championne à 18 reprises en Grand Chelem en simple estime que Rybakina devra être plus minutieuse dans sa préparation si elle souhaite conserver sa domination sur une concurrence désireuse de la faire tomber.
« C’est là que ça se complique. Désormais, tout le monde veut sa peau. Elle est davantage dans le collimateur, et on attend davantage d’elle. Peut‐être qu’elle en attend davantage d’elle-même aussi. Tout dépendra de la façon dont elle gérera la situation. Je me concentrerais sur les points qu’elle peut améliorer. C’est là que les statistiques peuvent aider. Est‐ce le déplacement ? Vers l’avant ou sur les côtés ? Se projeter davantage sur le court au moment du service ? Elle possède actuellement le meilleur service du circuit, mais il faut entrer dans les détails avec son équipe et essayer de gagner un peu de vitesse supplémentaire sur son coup droit, ou sur tout autre aspect du jeu. Les statistiques sont utiles car elles montrent les points sur lesquels on peut encore s’améliorer », a commenté la Tchèque dans des propos relayés par Tennis World USA.
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 10:54