Autrice d’une saison majus­cule avec notam­ment l’Open d’Australie et l’US Open dans sa besace, avec la place de numéro un mondiale en point d’orgue, Elena Rybakina est la nouvelle reine du circuit. Un nouveau statut qui s’ac­com­pagne d’une pres­sion plus impor­tante sur le court.

Aryna Sabalenka expli­quait avoir l’im­pres­sion d’évo­luer avec une cible derrière le dos, lors­qu’elle était au sommet de la WTA. Pour Martina Navratilova, la même chose pour­rait se produire avec la Kazakhe. La cham­pionne à 18 reprises en Grand Chelem en simple estime que Rybakina devra être plus minu­tieuse dans sa prépa­ra­tion si elle souhaite conserver sa domi­na­tion sur une concur­rence dési­reuse de la faire tomber.

« C’est là que ça se complique. Désormais, tout le monde veut sa peau. Elle est davan­tage dans le colli­ma­teur, et on attend davan­tage d’elle. Peut‐être qu’elle en attend davan­tage d’elle-même aussi. Tout dépendra de la façon dont elle gérera la situa­tion. Je me concen­tre­rais sur les points qu’elle peut améliorer. C’est là que les statis­tiques peuvent aider. Est‐ce le dépla­ce­ment ? Vers l’avant ou sur les côtés ? Se projeter davan­tage sur le court au moment du service ? Elle possède actuel­le­ment le meilleur service du circuit, mais il faut entrer dans les détails avec son équipe et essayer de gagner un peu de vitesse supplé­men­taire sur son coup droit, ou sur tout autre aspect du jeu. Les statis­tiques sont utiles car elles montrent les points sur lesquels on peut encore s’améliorer », a commenté la Tchèque dans des propos relayés par Tennis World USA.