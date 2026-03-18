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Martina Navratilova sur Emma Raducanu : « Je pense que c’est sa plus grande erreur »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis son impro­bable titre à l’US Open en 2021, acquis à l’âge de 18 ans en étant sortie des quali­fi­ca­tions, Emma Raducanu a multi­plié les chan­ge­ments d’en­traî­neurs sans jamais trouver de stabilité. 

Une « grande erreur » selon la légende Martina Navratilova, inter­rogée par Sky Sports sur la situa­tion de la joueuse britan­nique, aujourd’hui 23e mondiale à 23 ans et toujours en quête d’un deuxième trophée. 

« Il faut quel­qu’un à plein temps. On n’a pas besoin d’avoir un super entraî­neur tout le temps. Peut‐être même quel­qu’un à temps partiel. Mais il faut quand même rester constant et permettre à cette personne de vous connaître, de comprendre votre parcours et de lui donner une chance de faire la diffé­rence. On ne peut pas s’attendre à des résul­tats immé­diats, c’est un long processus. Il faut faire confiance à l’entraîneur et s’y tenir un peu plus long­temps. Je pense que c’est sa plus grande erreur – elle a changé trop souvent de parte­naire, ce qui fait qu’on se retrouve avec telle­ment d’idées diffé­rentes qu’on ne sait plus vrai­ment laquelle retenir. »

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 15:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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