Depuis son improbable titre à l’US Open en 2021, acquis à l’âge de 18 ans en étant sortie des qualifications, Emma Raducanu a multiplié les changements d’entraîneurs sans jamais trouver de stabilité.
Une « grande erreur » selon la légende Martina Navratilova, interrogée par Sky Sports sur la situation de la joueuse britannique, aujourd’hui 23e mondiale à 23 ans et toujours en quête d’un deuxième trophée.
« Il faut quelqu’un à plein temps. On n’a pas besoin d’avoir un super entraîneur tout le temps. Peut‐être même quelqu’un à temps partiel. Mais il faut quand même rester constant et permettre à cette personne de vous connaître, de comprendre votre parcours et de lui donner une chance de faire la différence. On ne peut pas s’attendre à des résultats immédiats, c’est un long processus. Il faut faire confiance à l’entraîneur et s’y tenir un peu plus longtemps. Je pense que c’est sa plus grande erreur – elle a changé trop souvent de partenaire, ce qui fait qu’on se retrouve avec tellement d’idées différentes qu’on ne sait plus vraiment laquelle retenir. »
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 15:14