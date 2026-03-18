Depuis son impro­bable titre à l’US Open en 2021, acquis à l’âge de 18 ans en étant sortie des quali­fi­ca­tions, Emma Raducanu a multi­plié les chan­ge­ments d’en­traî­neurs sans jamais trouver de stabilité.

Une « grande erreur » selon la légende Martina Navratilova, inter­rogée par Sky Sports sur la situa­tion de la joueuse britan­nique, aujourd’hui 23e mondiale à 23 ans et toujours en quête d’un deuxième trophée.

« Il faut quel­qu’un à plein temps. On n’a pas besoin d’avoir un super entraî­neur tout le temps. Peut‐être même quel­qu’un à temps partiel. Mais il faut quand même rester constant et permettre à cette personne de vous connaître, de comprendre votre parcours et de lui donner une chance de faire la diffé­rence. On ne peut pas s’attendre à des résul­tats immé­diats, c’est un long processus. Il faut faire confiance à l’entraîneur et s’y tenir un peu plus long­temps. Je pense que c’est sa plus grande erreur – elle a changé trop souvent de parte­naire, ce qui fait qu’on se retrouve avec telle­ment d’idées diffé­rentes qu’on ne sait plus vrai­ment laquelle retenir. »