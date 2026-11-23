Victime d’un petit coup de mou après son titre à Roland‐Garros, Mirra Andreeva a parfaitement réagi lors de cette fin de saison en remportant le Masters féminin sans perdre un seul set et en devenant numéro 2 mondiale, le meilleur classement de sa jeune carrière.
Alors qu’elle revenait sur son magnifique parcours à Indian Wells, la légende Martina Navratilova a encensé la jeune joueuse russe, estimant qu’elle allait rapidement devenir la patronne du tennis féminin.
« Oh, elle ne va cesser de s’améliorer. Regarde son service. Elle servait à 190 km/h, et pourtant elle ne frappe pas si fort que ça. Elle est grande, elle a de larges épaules et sa technique est parfaite. Honnêtement, ça ne m’étonnerait pas qu’un jour elle atteigne les 210. Elle va devenir une superstar. Elle pourrait être n° 1 après l’Open d’Australie. »
Publié le lundi 23 novembre 2026 à 18:09