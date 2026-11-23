Victime d’un petit coup de mou après son titre à Roland‐Garros, Mirra Andreeva a parfai­te­ment réagi lors de cette fin de saison en rempor­tant le Masters féminin sans perdre un seul set et en deve­nant numéro 2 mondiale, le meilleur clas­se­ment de sa jeune carrière.

Alors qu’elle reve­nait sur son magni­fique parcours à Indian Wells, la légende Martina Navratilova a encensé la jeune joueuse russe, esti­mant qu’elle allait rapi­de­ment devenir la patronne du tennis féminin.

« Oh, elle ne va cesser de s’amé­liorer. Regarde son service. Elle servait à 190 km/h, et pour­tant elle ne frappe pas si fort que ça. Elle est grande, elle a de larges épaules et sa tech­nique est parfaite. Honnêtement, ça ne m’éton­ne­rait pas qu’un jour elle atteigne les 210. Elle va devenir une super­star. Elle pour­rait être n° 1 après l’Open d’Australie. »