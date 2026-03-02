Invitée à s’exprimer sur le site de la WTA à quelques jours du premier WTA 1000 de la saison, à Indian Wells, Martina Navratilova, après avoir dévoilé ses deux grandes favorites du tournoi californien, est revenue sur les problèmes persistants de Coco Gauff au service.
Et selon elle, c’est loin d’être irrévocable, en prenant l’exemple d’Aryna Sabalenka, elle aussi confrontée au même type de souci il y a quelques années.
« Techniquement, Sabalenka était très irrégulière dans sa technique lorsqu’elle commettait des doubles fautes. Maintenant, elle a réglé ce problème. Quant à Coco, d’après ce que je vois, sa technique est bonne. Parfois, même quand la technique est bonne, cela peut devenir un problème mental. On se met la pression parce qu’on est censée avoir le contrôle. Dès qu’on se dit : « Je ne veux pas faire de double faute », on en fait une. C’est un cercle vicieux. Quand on est en confiance, cette pensée ne nous traverse même pas l’esprit. Elle n’a que 21 ans… Je pense qu’elle va y arriver. »
Publié le lundi 2 mars 2026 à 19:19