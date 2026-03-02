Invitée à s’ex­primer sur le site de la WTA à quelques jours du premier WTA 1000 de la saison, à Indian Wells, Martina Navratilova, après avoir dévoilé ses deux grandes favo­rites du tournoi cali­for­nien, est revenue sur les problèmes persis­tants de Coco Gauff au service.

Et selon elle, c’est loin d’être irré­vo­cable, en prenant l’exemple d’Aryna Sabalenka, elle aussi confrontée au même type de souci il y a quelques années.

« Techniquement, Sabalenka était très irré­gu­lière dans sa tech­nique lors­qu’elle commet­tait des doubles fautes. Maintenant, elle a réglé ce problème. Quant à Coco, d’après ce que je vois, sa tech­nique est bonne. Parfois, même quand la tech­nique est bonne, cela peut devenir un problème mental. On se met la pres­sion parce qu’on est censée avoir le contrôle. Dès qu’on se dit : « Je ne veux pas faire de double faute », on en fait une. C’est un cercle vicieux. Quand on est en confiance, cette pensée ne nous traverse même pas l’es­prit. Elle n’a que 21 ans… Je pense qu’elle va y arriver. »