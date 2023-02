De passage sur le podcast de Patrick McEnroe, Holding Court, l’an­cienne 4e joueuse mondiale et femme de Tony Godsick, agent de Roger Federer, a fait part de ses petites inquié­tudes concer­nant la saison 2023 de la numéro une mondiale, Iga Swiatek, alors que la Polonaise vient de remporter le tournoi de Doha en concé­dant seule­ment cinq petits jeux en trois rencontres.

« Suis‐je inquiète pour elle ? Peut‐être un peu. Je crois que je n’aime pas la voir pleurer après une défaite. Quand elle a perdu contre Jessica Pegula sur la United Cup, elle a un peu craqué. Je pense qu’elle ressent la pres­sion et qu’elle s’at­tend à gagner à chaque fois. Mais j’ai toujours l’im­pres­sion qu’elle est si bonne, si athlé­tique, et qu’elle défend de manière agres­sive, un peu comme Djokovic. Elle est constante pour la plupart, mais il y a toujours un soupçon de vulné­ra­bi­lité. Elle peut perdre, elle peut dérailler et commencer à manquer des coups droits avec cette prise extrême et être un peu trou­blée. Je pense qu’il sera diffi­cile de la battre, mais nous verrons comment elle gérera cette deuxième année, après la phéno­mé­nale année passée. Je pense qu’il sera diffi­cile de l’abattre, mais nous verrons comment elle va gérer ses nerfs et ses émotions. »