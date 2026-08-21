L’ancienne cham­pionne fran­çaise, double lauréate en Grand Chelem, à l’Open d’Australie en 1995 puis à Roland‐Garros en 2000, s’est exprimée auprès de Kim Clijsters dans le podcast Love All au sujet de sa joueuse préférée sur le circuit actuel.

Mary Pierce n’a pas vrai­ment hésité au moment de dési­gner la numéro une mondiale, Aryna Sabalenka, comme sa favo­rite. La Française apprécie parti­cu­liè­re­ment son style de jeu très agressif, mais aussi sa person­na­lité et sa manière d’exprimer plei­ne­ment ses émotions sur le court.

« Aryna Sabalenka, parce que j’adore son jeu. Elle est agres­sive, intré­pide et frappe très fort. J’adore aussi le fait qu’elle ait énor­mé­ment progressé sur le plan mental, mais égale­ment qu’elle ait consi­dé­ra­ble­ment amélioré son service. J’aime vrai­ment la façon dont elle laisse trans­pa­raître ses émotions. Elle est telle­ment passionnée et vit les choses à fond, avec tout son cœur. J’adore la regarder jouer » a déclaré la Française.