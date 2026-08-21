L’ancienne championne française, double lauréate en Grand Chelem, à l’Open d’Australie en 1995 puis à Roland‐Garros en 2000, s’est exprimée auprès de Kim Clijsters dans le podcast Love All au sujet de sa joueuse préférée sur le circuit actuel.
Mary Pierce n’a pas vraiment hésité au moment de désigner la numéro une mondiale, Aryna Sabalenka, comme sa favorite. La Française apprécie particulièrement son style de jeu très agressif, mais aussi sa personnalité et sa manière d’exprimer pleinement ses émotions sur le court.
« Aryna Sabalenka, parce que j’adore son jeu. Elle est agressive, intrépide et frappe très fort. J’adore aussi le fait qu’elle ait énormément progressé sur le plan mental, mais également qu’elle ait considérablement amélioré son service. J’aime vraiment la façon dont elle laisse transparaître ses émotions. Elle est tellement passionnée et vit les choses à fond, avec tout son cœur. J’adore la regarder jouer » a déclaré la Française.
Publié le vendredi 21 août 2026 à 13:18