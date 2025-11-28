Hier soir, au salon d’hon­neur de Roland‐Garros, toute la famille du tennis féminin s’était réunie pour la 8ème des Trophées du Tennis Féminin.

Forcément ‚la président de Pro Elle, le syndicat des joueuses profes­sion­nelles a ouvert les festivités.

« Plus les années passent et plus cette soirée devient un rendez‐vous incon­tour­nable. Cette année marque un tour­nant avec l’ar­rivée d’Engie comme parte­naire. C’est une vraie fierté d’ac­cueillir Engie qui soutient le tennis féminin depuis très long­temps. Depuis quelques éditions, on sent que notre démarche est tota­le­ment comprise et que cette remise des prix motive les joueurs, les direc­teurs de tournoi et bien sûr les clubs » a déclaré Mathilde Johansson.

Le palmarès 2025

>Prix Meilleure Performance WTA 2025 : Lois Boisson

>Prix Meilleure Progression WTA 2025 : Sarah Rakotomanga

>PRIX 186|Avocats du Meilleur Espoir Féminin U18 2025 : Ksenia Efremova

>Classement CNGT 2025 :

1 ère place : Mallaurie Nöel – numéro 37 fran­çaise

2 ème place : Audrey Albie – numéro 31 fran­çaise

3 ème place : Pauline Payet – numéro 36 fran­çaise

>Prix Tournoi National Féminin 2025 : Iris Tennis Club Lambersart (HDF)

>Prix FFT 2025 du Club au Service des Femmes : Villiers le Bel (FFT)

>Prix 2025 tournoi ITF W15&35 : ITF W15 Cap d’Agde

>Prix 2025 tournoi ITF W50 & + : Ladies Open Calvi Eaux de Zilia, ITF W75 Calvi

>Prix 2025 tournoi WTA : Open Capfinances Rouen Métropole, WTA250 Rouen

>Prix Engie 2025 de la Bienveillance Sportive : société Babolat

>Trophée d’honneur 2025 : Caroline Garcia