Hier soir, au salon d’honneur de Roland‐Garros, toute la famille du tennis féminin s’était réunie pour la 8ème des Trophées du Tennis Féminin.
Forcément ‚la président de Pro Elle, le syndicat des joueuses professionnelles a ouvert les festivités.
« Plus les années passent et plus cette soirée devient un rendez‐vous incontournable. Cette année marque un tournant avec l’arrivée d’Engie comme partenaire. C’est une vraie fierté d’accueillir Engie qui soutient le tennis féminin depuis très longtemps. Depuis quelques éditions, on sent que notre démarche est totalement comprise et que cette remise des prix motive les joueurs, les directeurs de tournoi et bien sûr les clubs » a déclaré Mathilde Johansson.
Le palmarès 2025
>Prix Meilleure Performance WTA 2025 : Lois Boisson
>Prix Meilleure Progression WTA 2025 : Sarah Rakotomanga
>PRIX 186|Avocats du Meilleur Espoir Féminin U18 2025 : Ksenia Efremova
>Classement CNGT 2025 :
1 ère place : Mallaurie Nöel – numéro 37 française
2 ème place : Audrey Albie – numéro 31 française
3 ème place : Pauline Payet – numéro 36 française
>Prix Tournoi National Féminin 2025 : Iris Tennis Club Lambersart (HDF)
>Prix FFT 2025 du Club au Service des Femmes : Villiers le Bel (FFT)
>Prix 2025 tournoi ITF W15&35 : ITF W15 Cap d’Agde
>Prix 2025 tournoi ITF W50 & + : Ladies Open Calvi Eaux de Zilia, ITF W75 Calvi
>Prix 2025 tournoi WTA : Open Capfinances Rouen Métropole, WTA250 Rouen
>Prix Engie 2025 de la Bienveillance Sportive : société Babolat
>Trophée d’honneur 2025 : Caroline Garcia
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 17:09