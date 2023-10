Avec Pere Riba en coach et Brad Gilbert en conseiller de luxe, Cori Gauff a remporté cet été son premier WTA 500 (Washington), son premier WTA 1000 (Cincinnati) et son premier Grand Chelem (l’US Open).

L’annonce de sa sépa­ra­tion avec l’en­traî­neur espa­gnol a donc surpris tout le monde après sa victoire écra­sante contre Ons Jabeur pour son premier match de poules au Masters.

Coco Gauff on her split with Pere Riba :



“Unfortunately it wasn’t my deci­sion, but we had to end the part­ner­ship. I had a great time with him & I wish him the best in this next chapter. If it was up to me, I would’ve loved to have him here. But things happen, life happens. No bad… pic.twitter.com/cNj2L2NMzB