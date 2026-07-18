Coup d’arrêt pour Karolina Muchova.

Finaliste de Wimbledon avant de s’in­cliner face à sa compa­triote tchèque Linda Noskova, la 6e joueuse mondiale a annoncé avoir subi une opéra­tion, qui l’éloi­gnera des courts pendant plusieurs semaines.

« J’ai dû subir une petite inter­ven­tion chirur­gi­cale qui m’empêchera de jouer pendant quelques semaines. Tout s’est bien passé, et je suis déjà en train de me remettre. Merci pour tous vos messages et votre soutien. Je serai bientôt de retour », a écrit la 6e joueuse mondiale sur Instagram.