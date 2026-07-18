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Mauvaise nouvelle pour la fina­liste de Wimbledon : « J’ai dû subir une petite inter­ven­tion chirur­gi­cale qui m’empêchera de jouer pendant quelques semaines »

Par
Baptiste Mulatier
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Coup d’arrêt pour Karolina Muchova.

Finaliste de Wimbledon avant de s’in­cliner face à sa compa­triote tchèque Linda Noskova, la 6e joueuse mondiale a annoncé avoir subi une opéra­tion, qui l’éloi­gnera des courts pendant plusieurs semaines.

« J’ai dû subir une petite inter­ven­tion chirur­gi­cale qui m’empêchera de jouer pendant quelques semaines. Tout s’est bien passé, et je suis déjà en train de me remettre. Merci pour tous vos messages et votre soutien. Je serai bientôt de retour », a écrit la 6e joueuse mondiale sur Instagram. 

Publié le samedi 18 juillet 2026 à 16:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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