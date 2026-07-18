Coup d’arrêt pour Karolina Muchova.
Finaliste de Wimbledon avant de s’incliner face à sa compatriote tchèque Linda Noskova, la 6e joueuse mondiale a annoncé avoir subi une opération, qui l’éloignera des courts pendant plusieurs semaines.
« J’ai dû subir une petite intervention chirurgicale qui m’empêchera de jouer pendant quelques semaines. Tout s’est bien passé, et je suis déjà en train de me remettre. Merci pour tous vos messages et votre soutien. Je serai bientôt de retour », a écrit la 6e joueuse mondiale sur Instagram.
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 16:45
A propos de l’auteur
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.