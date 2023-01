Pour Eurosport, John McEnroe a pris la défense de sa jeune compa­triote Coco Gauff en émet­tant égale­ment la possi­bi­lité qu’elle colla­bore avec la légende Chris Evert.

« D’accord, elle n’a pas fait un bon Masters, mais dans l’en­semble, elle a parcouru un long chemin. Elle a atteint une finale à Roland Garros, elle s’est améliorée. Elle a 18 ans. Il y a un énorme poten­tiel, y compris celui de gagner des tour­nois du Grand Chelem. Il y a certaines choses qui doivent se passer dans sa tête et dans son jeu. Chris Evert sait une chose ou deux sur la façon de gagner des tour­nois majeurs, alors peut‐être qu’elles peuvent passer du temps à travailler sur certaines choses. Je pense que c’est une excel­lente idée. Elle doit relâ­cher la pres­sion, on attend beau­coup d’elle. Une approche plus lente serait meilleure pour elle et sa famille en ce moment. »