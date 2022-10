Alors que Patrick Mouratoglou, Darren Cahill, Sorana Cirstea, la PTPA de Novak Djokovic ou encore Alizé Cornet ont tous soutenu Simona Halep, suspendue à cause d’un test anti‐dopage positif durant l’US Open, Patrick McEnroe n’a lui pas été tendre envers la joueuse roumaine. Il a tenu des propos forts dans son podcast « Holding Court ».

« Quelqu’un aurait pu lui donner des vita­mines, des produits de récu­pé­ra­tion qui sont légaux et ensuite, peut‐être, lui donner quelque chose d’illégal. Evidemment, l’ath­lète doit être bien conscient de cela. Quoi qu’il en soit, cela s’est produit. Le test est positif. Maintenant, s’il est prouvé d’une manière ou d’une autre que quel­qu’un lui a donné le produit et qu’elle ne le savait pas, peut‐être que la sanc­tion sera plus clémente. Mais je ne pense pas que nous devrions dire que Simona, dans ce cas, est une victime. En tant qu’ath­lète, vous devez être respon­sable. C’est une femme adulte. C’est une joueuse de tennis très perfor­mante tout au long de sa carrière », a lâché l’Américain.