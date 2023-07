Redescendue au 132e rang mondial et actuel­le­ment blessée suite à une double opéra­tion des poignets, Emma Raducanu accuse le coup depuis son sacre à l’US Open 2021, à tel point qu’elle a récem­ment déclaré qu’elle aurait peut‐être préféré ne jamais gagner de Grand Chelem.

Des propos qui n’ont pas échappé à la légende John McEnroe qui a tenu à nuancer cette affir­ma­tion tout en admet­tant qu’il pouvait comprendre ce que ressen­tait la Britannique.

« Je suis sûr que si vous lui demandez à la fin de sa carrière : ‘Préférez‐vous avoir un Grand Chelem ou aucun ?’ Elle préfé­re­rait en gagner un. Mais c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles je pense que les enfants vont à l’uni­ver­sité est que cela leur donne le temps de grandir et de mûrir afin qu’ils puissent gérer les choses si et quand quelque chose comme ça se produit. Donc, c’est plus diffi­cile quand vous avez 18 ans et que tout d’un coup, votre monde change si radicalement. »