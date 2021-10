Naomi Osaka vit la saison la plus compli­quée de sa jeune carrière. Depuis Roland‐Garros, où elle a décidé de boycotter les confé­rences de presse, elle traîne son spleen sur le circuit. Elle enchaîne les pres­ta­tions déce­vantes et a même quitté le top 10. John McEnroe estime pour le Wall Street Journal que c’est une bonne chose que la Japonaise partage ses soucis mentaux publiquement.

« Nous enten­dons de plus en plus parler de la santé mentale de Simone Biles et de Naomi Osaka. Cette pandémie, un événe­ment inouïe, ça arrive une fois tous les 100 ans. Ce genre de choses peut être acca­blant en plus d’es­sayer de vivre du mieux que l’on peut. Le fait que nous discu­tions davan­tage de la santé mentale est essen­tiel », a assuré l’Américain.