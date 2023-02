John McEnroe a tenu à prendre la défense d’Emma Raducanu dont la carrière patine depuis sa victoire à l’US Open en 2021.Big Mac croit en elle et il pense qu’elle sera capable de revenir au plus haut‐niveau.

« Je pense que l’année dernière a été boule­ver­sante, évidem­ment. Elle a connu beau­coup de chan­ge­ments dans sa vie et main­te­nant elle a eu des problèmes de bles­sures. Tout le monde dans le tennis espère qu’elle pourra faire face à ce qui lui arrive et qu’elle retrou­vera le niveau qu’elle a montré à l’US Open. Nous voulons tous la voir en forme et profiter du défi qui se présente à elle, je suis sûr qu’elle peut faire une grande année. Je souhaite le meilleur à Emma. On ne gagne pas un Grand Chelem par chance. C’est une grande joueuse et elle peut revenir et se battre à nouveau ».