Michael Joyce (ancien coach de Sharapova) sur Serena Williams : « Je pense que Maria était assez prévisible dans sa manière de jouer et Serena a survolé cette période »

La riva­lité entre Maria Sharapova et Serena Williams a marqué ce début de 21e siècle. Elles se sont affron­tées 22 fois, dans les plus grands événe­ments : l’Américaine s’est imposée…20 fois. L’ancien coach de la Russe, Michael Joyce, qui l’a aidé à devenir numéro 1 mondial et remporter trois tour­nois du Grand Chelem, a tenté d’ex­pli­quer à Tennis Channel la supé­rio­rité de l’Américaine.

« Je pense qu’en fin de compte, Maria a proba­ble­ment eu plus de respect pour Serena, de tous les joueurs. Je dis ça en me basant sur ce que je pense. Elle ne l’a jamais dit, mais j’ai l’im­pres­sion que Maria a toujours pensé que peu importe contre qui elle jouait, elle avait toujours une chance. Sloane Stephens a beau la battre, Maria a toujours eu l’im­pres­sion que si elle s’ac­cro­chait et si elle était coriace, elle pouvait renverser la situation…Mais il y a eu un moment avec Serena où elle jouait son meilleur tennis. Je pense que Maria était assez prévi­sible dans sa façon de jouer et Serena a survolé cette période pendant trois ou quatre ans où elle l’a tout simple­ment épous­tou­flée », a analysé le coach américain.