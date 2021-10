Emma Raducanu n’est pas sortie de l’au­berge. Largement criti­quée pour avoir congédié le coach avec qui elle a remporté l’US Open, Andrew Richardson, la jeune britan­nique va devoir être forte pour faire face aux commen­taires néga­tifs. Le dernier en date provient de l’an­cien entraî­neur de Maria Sharapova, Michael Joyce, qui a notam­ment permis à la Russe de devenir numéro une mondiale et de glaner trois titres du Grand Chelem.

« J’ai été très surpris par les décla­ra­tions d’Emma lors­qu’elle a annoncé qu’elle se sépa­rait d’Andrew Richardson, disant qu’elle avait besoin de quel­qu’un de plus expé­ri­menté à ses côtés. Je n’ai pas aimé ses décla­ra­tions. Si vous avez un bon entraî­neur et que tout fonc­tionne bien, pour­quoi vouloir tout changer pour un entraî­neur de renom ? C’est une grande joueuse, mais la tâche sera très diffi­cile pour le prochain entraî­neur car les attentes sont trop élevées », a d’abord lancé l’an­cien 63e mondial avant de comparer cette situa­tion avec Maria Sharapova.

« Si Emma va à l’Open d’Australie l’année prochaine et qu’elle est éliminée préma­tu­ré­ment, les gens vont rapi­de­ment blâmer le nouvel entraî­neur. Sharapova ne s’est jamais comportée comme ça. Je connais­sais Maria depuis long­temps avant de la coacher. Je m’étais entraîné avec elle quelques fois et j’avais fait quelques séances. C’est diffi­cile pour la personne qui viendra travailler avec Emma, car elle n’aura pas cette rela­tion et sera soumise à une forte pression. »