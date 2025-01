Prodige du tennis russe et déjà classée 15e mondiale à seule­ment 17 ans, Mirra Andreeva est une joueuse au carac­tère bien trempé. Et ce n’est pas sa coach depuis quelques mois, Conchita Martinez, qui dira le contraire.

« Je dirais que je suis encore une enfant parfois (sourire). Je peux m’énerver. Si Conchita dit quelque chose que je n’aime pas, je me dis : ‘OK, je vais faire quelque chose qu’elle n’aime pas non plus’. J’essaie de l’énerver. Elle me répond : ‘Oh, mon Dieu, qu’est-ce que tu fais ?’ On commence à en rire et on oublie tout ça. Je peux juste être un peu pénible parfois. Mais elle fait du bon travail jusqu’à présent. Elle est bonne », a expliqué Mirra dans une récente inter­view accordée au Guardian.