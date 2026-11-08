Actuellement à Indian Wells où elle va parti­ciper au Masters féminin qui débute ce dimanche, Mirra Andreeva a évoqué lors d’une inter­view la possi­bi­lité de remporter la fameuse Porsche sur ces WTA Finals malgré le fait qu’elle n’ait pas encore de permis de conduire.

Un sujet qui a donné lieu à un échange sympa et drôle entre la Russe et une jour­na­liste. Extrait.

Andreeva : Même si je n’ai toujours pas mon permis de conduire, je sais conduire. Je sais comment manœu­vrer avec une voiture. Ce n’est pas un problème pour moi. Ce serait vrai­ment une magni­fique récom­pense pour la gagnante.

Journaliste : Tu veux donc dire que tu as déjà conduit sans permis ?

Andreeva : Non, je n’ai pas du tout dit ça. Je n’ai pas de permis de conduire, j’ai juste confiance en moi pour pouvoir le faire. Mais je ne le ferai pas tant que je n’aurai pas le permis. »