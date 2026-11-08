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Mirra Andreeva, « accusée » de conduire sans permis : « Je n’ai pas du tout dit ça »

Par
Thomas S
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Actuellement à Indian Wells où elle va parti­ciper au Masters féminin qui débute ce dimanche, Mirra Andreeva a évoqué lors d’une inter­view la possi­bi­lité de remporter la fameuse Porsche sur ces WTA Finals malgré le fait qu’elle n’ait pas encore de permis de conduire.

Un sujet qui a donné lieu à un échange sympa et drôle entre la Russe et une jour­na­liste. Extrait. 

Andreeva : Même si je n’ai toujours pas mon permis de conduire, je sais conduire. Je sais comment manœu­vrer avec une voiture. Ce n’est pas un problème pour moi. Ce serait vrai­ment une magni­fique récom­pense pour la gagnante.
Journaliste : Tu veux donc dire que tu as déjà conduit sans permis ?
Andreeva : Non, je n’ai pas du tout dit ça. Je n’ai pas de permis de conduire, j’ai juste confiance en moi pour pouvoir le faire. Mais je ne le ferai pas tant que je n’aurai pas le permis. »

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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