Alors que de nombreuses joueuses russes ont récemment décidé de changer de nationalité sportive en raison notamment de la guerre qui s’éternise entre leur pays et l’Ukraine, l’ancien 9e joueur mondial, Andrei Chesnokov, a affirmé leur d’une récente interview accordée à la BBC que Mirra Andreeva, tenante du titre à Roland‐Garros, allait suivre le même chemin.
Et selon lui, son choix se porterait logiquement vers la France alors que l’actuelle 5e mondiale réside depuis plusieurs années sur la Côte d’Azur et qu’elle s’entraîne souvent à Cannes, du côté de l’académie de Jean‐René Lisnard.
« Je pense qu’Andreeva changera de nationalité, ce n’est qu’une question de temps. Elle vit et s’entraîne en France, donc elle partira sans aucun doute. Concernant nos autres joueurs et joueuses de haut niveau, la tendance actuelle est que tout le monde parte. Comme vous pouvez le constater, chacun choisit ce qui lui convient le mieux. »
Pour rappel, dernièrement, c’est Anna Blinkova, née à Moscou et âgée de 28 ans, qui a obtenu la nationalité française.
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 13:43