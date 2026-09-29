Alors que de nombreuses joueuses russes ont récem­ment décidé de changer de natio­na­lité spor­tive en raison notam­ment de la guerre qui s’éter­nise entre leur pays et l’Ukraine, l’an­cien 9e joueur mondial, Andrei Chesnokov, a affirmé leur d’une récente inter­view accordée à la BBC que Mirra Andreeva, tenante du titre à Roland‐Garros, allait suivre le même chemin.

Et selon lui, son choix se porte­rait logi­que­ment vers la France alors que l’ac­tuelle 5e mondiale réside depuis plusieurs années sur la Côte d’Azur et qu’elle s’en­traîne souvent à Cannes, du côté de l’aca­démie de Jean‐René Lisnard.

« Je pense qu’Andreeva chan­gera de natio­na­lité, ce n’est qu’une ques­tion de temps. Elle vit et s’entraîne en France, donc elle partira sans aucun doute. Concernant nos autres joueurs et joueuses de haut niveau, la tendance actuelle est que tout le monde parte. Comme vous pouvez le constater, chacun choisit ce qui lui convient le mieux. »

Pour rappel, derniè­re­ment, c’est Anna Blinkova, née à Moscou et âgée de 28 ans, qui a obtenu la natio­na­lité française.