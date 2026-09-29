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Mirra Andreeva bientôt natu­ra­lisée fran­çaise ? « Je pense qu’elle chan­gera de natio­na­lité, ce n’est qu’une ques­tion de temps », affirme Andrei Chesnokov

Par
Thomas S
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Alors que de nombreuses joueuses russes ont récem­ment décidé de changer de natio­na­lité spor­tive en raison notam­ment de la guerre qui s’éter­nise entre leur pays et l’Ukraine, l’an­cien 9e joueur mondial, Andrei Chesnokov, a affirmé leur d’une récente inter­view accordée à la BBC que Mirra Andreeva, tenante du titre à Roland‐Garros, allait suivre le même chemin. 

Et selon lui, son choix se porte­rait logi­que­ment vers la France alors que l’ac­tuelle 5e mondiale réside depuis plusieurs années sur la Côte d’Azur et qu’elle s’en­traîne souvent à Cannes, du côté de l’aca­démie de Jean‐René Lisnard.

« Je pense qu’Andreeva chan­gera de natio­na­lité, ce n’est qu’une ques­tion de temps. Elle vit et s’entraîne en France, donc elle partira sans aucun doute. Concernant nos autres joueurs et joueuses de haut niveau, la tendance actuelle est que tout le monde parte. Comme vous pouvez le constater, chacun choisit ce qui lui convient le mieux. »

Pour rappel, derniè­re­ment, c’est Anna Blinkova, née à Moscou et âgée de 28 ans, qui a obtenu la natio­na­lité française.

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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