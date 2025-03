Magnifique lauréate du WTA 1000 d’Indian Wells après avoir battu coup sur coup Iga Swiatek et Aryna Sabalenka en demies et en finale, Mirra Andreeva s’est logi­que­ment beau­coup exprimée suite à ce sacre. Et elle a notam­ment tenu à rendre hommage à sa collègue cana­dienne, Bianca Andreescu.

« Lors de mon premier tournoi à Madrid, j’ai perdu en huitièmes de finale et après, je pense même pendant le tournoi, j’ai reçu un message de Bianca Andreescu. C’est la première et je pense la seule joueuse de tennis à m’avoir envoyé un message et elle m’a dit que si j’avais besoin d’un conseil ou d’un soutien, je pouvais toujours la contacter et que nous pour­rions discuter, nous appeler ou quoi que ce soit d’autre, donc elle a été très gentille. Elle m’a égale­ment envoyé un message après ma victoire à Indian Wells et m’a dit quelques mots gentils. »