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Mirra Andreeva dévoile sa drôle de méthode avant un match impor­tant : « Je ferme les yeux et j’es­saie d’ima­giner que je suis Federer ou Nadal »

Par
Thomas S
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Actuellement dans une bonne passe (titrée à Linz, demi‐finaliste à Stuttgart) après une période un peu compli­quée, Mirra Andreeva s’est confiée auprès de la WTA avant le début du WTA 1000 de Madrid.

Notamment inter­rogée sur sa manière d’aborder les matchs impor­tants, la joueuse russe a révélé une méthode bien parti­cu­lière. En effet, elle essaie d’ima­giner qu’elle est dans la peau de l’une des légendes de ce sport, comme Roger Federer ou Rafael Nadal. Original.

« Quand j’entre sur le court et que je joue contre une joueuse classée parmi les meilleures ou qui a remporté plusieurs titres du Grand Chelem, je me rappelle toujours que c’est ce que je voulais vrai­ment depuis que je suis toute petite. Avant un match, géné­ra­le­ment quand je ferme les yeux, j’essaie simple­ment d’imaginer que je suis Roger ou Rafa. Vous savez, ces joueurs légen­daires qui se battent pour chaque point et qui réalisent ces coups incroyables qui finissent dans la vidéo des temps forts. J’essaie de m’ima­giner que je suis l’une de ces personnes et j’es­saie simple­ment d’en­trer sur le court avec cet état d’es­prit. En général, j’ai une chanson un peu idiote en tête que je chante tout au long du match. »

Publié le lundi 20 avril 2026 à 19:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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