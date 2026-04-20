Actuellement dans une bonne passe (titrée à Linz, demi‐finaliste à Stuttgart) après une période un peu compliquée, Mirra Andreeva s’est confiée auprès de la WTA avant le début du WTA 1000 de Madrid.
Notamment interrogée sur sa manière d’aborder les matchs importants, la joueuse russe a révélé une méthode bien particulière. En effet, elle essaie d’imaginer qu’elle est dans la peau de l’une des légendes de ce sport, comme Roger Federer ou Rafael Nadal. Original.
« Quand j’entre sur le court et que je joue contre une joueuse classée parmi les meilleures ou qui a remporté plusieurs titres du Grand Chelem, je me rappelle toujours que c’est ce que je voulais vraiment depuis que je suis toute petite. Avant un match, généralement quand je ferme les yeux, j’essaie simplement d’imaginer que je suis Roger ou Rafa. Vous savez, ces joueurs légendaires qui se battent pour chaque point et qui réalisent ces coups incroyables qui finissent dans la vidéo des temps forts. J’essaie de m’imaginer que je suis l’une de ces personnes et j’essaie simplement d’entrer sur le court avec cet état d’esprit. En général, j’ai une chanson un peu idiote en tête que je chante tout au long du match. »
Publié le lundi 20 avril 2026 à 19:16