Auteur d’un magni­fique début de saison avec deux titres d’af­filée décro­chés sur les WTA 1000 de Dubaï et Indian Wells en battant notam­ment Aryna Sabalenka, Iga Swiatek (deux fois) et Elena Rybakina, Mirra Andreeva est en train de confirmer son immense talent au plus haut niveau.

Récemment inter­rogée par le site russe Sport Express, celle qui est actuel­le­ment classée au 7e rang mondial et qui fêtera ses 18 ans le 29 avril prochain a exprimé, entre humour et sincé­rité, son désir de ne pas vieillir trop vite.

« Je n’ai pas vrai­ment hâte d’avoir 18 ans, parce que je ne veux pas vieillir ! Et je ne veux pas être une adulte. Et je n’attends pas vrai­ment de cadeaux, car j’espère qu’à ce moment‐là je serai encore en train de jouer dans le tournoi de Madrid. Je vais essayer de me faire un cadeau, c’est‐à‐dire de bien jouer là‐bas. Et si un match tombe le jour de ton anni­ver­saire, gagne‐le. Je ne sais pas si nous allons fêter ça sérieu­se­ment. Mais très proba­ble­ment oui, car mon père aura 50 ans le même jour. Alors peut‐être que nous pense­rons à quelque chose, que nous irons quelque part. Mais je ne suis pas sûre qu’il y aura beau­coup, beau­coup de cadeaux. »