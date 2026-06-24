Après avoir logi­que­ment décidé de souf­fler après son sacre à Roland‐Garros, son premier dans un tournoi du Grand Chelem, Mirra Andreeva faisait ses débuts sur gazon, ce mercredi, à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale du tournoi de Bad‐Homburg.

Et cela ne s’est pas passé comme prévu puisque la Russe s’est inclinée contre sa compa­triote, Ekaterina Alexandrova (19e) : 6–3, 6–4, en 1h30.

Mirra Andreeva manque son retour après son titre à Roland‐Garros en s’inclinant face à Ekaterina Alexandrova en 1/8e de finale du WTA 500 de Bad Homburg. 🇷🇺❌



Elle devra défendre un quart de finale à Wimbledon la semaine prochaine. 📊 pic.twitter.com/BgIgFvwrje — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) June 24, 2026

Une prépa­ra­tion loin d’être idéale pour la nouvelle 5e joueuse mondiale qui défendra à Wimbledon les points de son quart de finale en 2025.