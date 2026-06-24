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Mirra Andreeva, le petit couac avant Wimbledon

Par
Thomas S
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Après avoir logi­que­ment décidé de souf­fler après son sacre à Roland‐Garros, son premier dans un tournoi du Grand Chelem, Mirra Andreeva faisait ses débuts sur gazon, ce mercredi, à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale du tournoi de Bad‐Homburg.

Et cela ne s’est pas passé comme prévu puisque la Russe s’est inclinée contre sa compa­triote, Ekaterina Alexandrova (19e) : 6–3, 6–4, en 1h30. 

Une prépa­ra­tion loin d’être idéale pour la nouvelle 5e joueuse mondiale qui défendra à Wimbledon les points de son quart de finale en 2025. 

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 17:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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